В Татарстане ребенок поцарапал горло куском проволоки в батоне

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В городе Буинске в Татарстане девочка поцарапала горло куском проволоки, который попался ей в батоне, сообщили РБК в следственном управлении СК по республике. При этом ребенок едва не проглотил ее.

Следователи начали доследственную проверку по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Об инциденте 3 мая сообщила мать девочки Екатерина Базулина на своей странице во «ВКонтакте». «Вот эта железная проволока, похожая на кусок железной губки, которой моют посуду, застряла у дочки в горле. Хорошо, глубоко не ушла, достали своими силами. Как такое можно допустить на производстве?» — написала женщина.