Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри

Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Изготовителем батона оказался «Русский хлеб». Судя по чеку, который опубликовало издание, он был куплен в сетевом магазине «Дикси». После обнаружения брака в продукте покупатель отнес его обратно в магазин, ему вернули деньги. Представители магазина сказали, что впервые столкнулись с подобным случаем.

Покупатель также обратился к производителю. «Подмосковье сегодня» также сообщает, что компания «Русский хлеб» подтвердила получение жалобы, а также заявила, что проведет служебную проверку.

РБК направил запрос в АО «Русский хлеб».

Ранее Роскачество провело проверку качества хлеба в российских регионах. Больше всего нарушений нашли в Центральном округе, причем большая их часть пришлась на Москву и Подмосковье, где недостатки были выявлены в 18% произведенного хлеба.