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Военная операция на Украине ,  
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В селе в Курской области школа получила повреждения при обстреле ВСУ

Старовойт: село Вишнево попало под обстрел, школа получила повреждения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Село Вишнево Беловского района Курской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка», — добавил глава региона.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Курская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

3 января в регионе после обстрелов со стороны Украины повреждения получила подстанция в Железногорском районе. Авария привела к скачку напряжения и гидроудару в системе отопления, который привел к разрыву теплотрассы. Из-за этого пропало отопление в 17 многоквартирных домах, без электричества остались жители нескольких населенных пунктов области.

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Персоны
Курская область ВСУ Украина обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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