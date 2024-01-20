В селе в Курской области школа получила повреждения при обстреле ВСУ
Село Вишнево Беловского района Курской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка», — добавил глава региона.
Курская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.
3 января в регионе после обстрелов со стороны Украины повреждения получила подстанция в Железногорском районе. Авария привела к скачку напряжения и гидроудару в системе отопления, который привел к разрыву теплотрассы. Из-за этого пропало отопление в 17 многоквартирных домах, без электричества остались жители нескольких населенных пунктов области.
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