В селе в Курской области школа получила повреждения при обстреле ВСУ

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Село Вишнево Беловского района Курской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка», — добавил глава региона.

Курская область, как и другие приграничные регионы, подвергается обстрелам с начала военной операции.

3 января в регионе после обстрелов со стороны Украины повреждения получила подстанция в Железногорском районе. Авария привела к скачку напряжения и гидроудару в системе отопления, который привел к разрыву теплотрассы. Из-за этого пропало отопление в 17 многоквартирных домах, без электричества остались жители нескольких населенных пунктов области.