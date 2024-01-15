Минобороны: средства ПВО сбили три ракеты «Точка-У» над Курской областью

Минобороны заявило о трех сбитых «Точках-У» над Курской областью

Средства ПВО сбили три ракеты над Курской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — говорится в сообщении. Подробностей Минобороны не привело.

Ранее об уничтожении трех ракет над регионом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, их сбили над Фатежским районом на севере региона. Есть ли пострадавшие или разрушения, Старовойт не уточнил.

С начала военных действий на Украине Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. Минобороны России отчитывалось об уничтожении беспилотников над регионом 9 января. Тогда средства ПВО сбили пять дронов.

В тот же день под обстрел попало село Горналь Суджанского района, сообщал Старовойт. Погибла женщина, повреждения получили два дома.