Spiegel: в Германии злоумышленники просверлили в газопроводе восемь отверстий

В Германии злоумышленники просверлили в газопроводе восемь дырок

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

На севере Германии злоумышленники повредили еще не запущенный газопровод для транспортировки сжиженного газа, просверлив в нем восемь отверстий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, узкие отверстия, обнаруженные на километровом участке трубы, почти незаметны снаружи — пластиковое покрытие над ними сжалось после сверления. Повреждения обнаружили во время проверки труб в конце ноября 2023 года.

Преступники использовали специальное оборудование, в том числе сверла малого диаметра, уточнили источники Spiegel. По предварительным данным, диверсия нанесла ущерб на сумму не менее €1,6 млн.

Трубопровод от Брунсбюттеля до Хетлингена длиной около 55 км должны были ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Официальную причину, почему запуск отложили, не называли.

Spiegel уточняет, что этот проект изначально «вызывал споры» — строительству несколько раз наносили материальный ущерб. Так, весной 2023 года в районе Грос-Норденде обнаружили распиленный элемент трубы, тогда злоумышленников не нашли и дело закрыли.

В августе того же года во время акции климатические активисты захватили несколько строительных машин. После в баках нашли песок, а замки оказались залиты клеем.