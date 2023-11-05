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В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру и горбушу

Глава Росрыболовства Шестаков: цены на красную икру и горбушу в России снизятся

Цены на горбушу и красную икру могут снизиться из-за увеличения объема добычи рыбы, сообщил «РИА Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене», — сказал Шестаков, добавив, что тенденция распространится и на икру горбуши.

Глава Росрыболовства отметил, что эта рыба уже потеряла в цене у рыбаков примерно в полтора раза. Чиновник выразил надежду, что ретейлеры отреагируют и снизят цену.

В августе 2023 года ранние подходы горбуши к берегам Камчатки вызвали снижение цен на рыбу у добытчиков на Дальнем Востоке и в оптовом звене. Во второй половине июля отпускная цена горбуши у рыбодобытчиков на Дальнем Востоке составляла в среднем 276 руб. за килограмм — почти на 13% ниже, чем в сопоставимом по вылову 2021 году (295 руб.).

Глава Росрыболовства 3 ноября сообщил, что ведомство повысило прогноз по вылову рыбы по итогам 2023 года на 12% — до минимум 5,3 млн т. В прошлом году этот показатель составил 4,88 млн т рыбы и морепродуктов. По данным на 1 ноября 2023 года, российские рыбаки выловили 4,6 млн т водных биоресурсов — на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги
Росрыболовство снижение цен горбуша красная икра
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