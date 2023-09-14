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Пожар начался после разгерметизации газопровода под Саратовом

МЧС: в Саратовской области произошел пожар после разгерметизации газопровода

В Саратовской области произошел пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет — Сторожевка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Разгерметизация произошла на первой нитке газопровода «Газпром Трансгаз Саратов» в районе поселка Красный Октябрь. После этого загорелась трава на площади 2 гектара. На месте работают четыре пожарных расчета, открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что перед началом пожара местные жители слышали взрыв. Столб дыма виден за несколько километров.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил в Telegram, что открытое горение газопровода устранено, пострадавших нет. «Газоснабжение не предназначено для потребления населения», — добавил Юрин.

6 сентября разгерметизация газопровода произошла в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщала пресс-служба компании «Газпром газораспределение Ленинградская область». По ее данным, без газа остались 11 промышленных потребителей, 24 многоквартирных дома и 138 частных домов.

«Комсомольская правда — Санкт-Петербург» писала, что речь идет о газопроводе высокого давления рядом с микрорайоном Лесопитомник. По данным 47news, без газоснабжения остались около 600 абонентов и завод по производству прохладительных напитков «Воды Лагидзе».

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Теги
МЧС Саратовская область пожары газопровод
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