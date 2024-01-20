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Валерий Меладзе сообщил о смерти близкого человека

Меладзе перенес концерты в Ташкенте и Алма-Ате из-за смерти близкого человека

Валерий Меладзе сообщил о смерти близкого человека
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Певец Валерий Меладзе перенес концерты в Ташкенте и Алма-Ате в связи со смертью близкого человека, рассказало сообщество поклонника Меладзе в телеграм-канале со ссылкой на артиста.

«В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2, 4 и 6 февраля. Я надеюсь на ваше понимание», — сказал он в видеообращении к зрителям. Концерт в Ташкенте он перенес на 7 февраля.

В начале января журналистка Ксения Собчак со ссылкой на источники сообщила, что все ближайшие концерты артиста отменены из-за тяжелого состояния его отца. По ее данным, 90-летнего Шоту Меладзе госпитализировали в одну из клиник Московской области и перевели в отделение реанимации из-за последствий коронавируса. Валерий Меладзе, по словам Собчак, сразу прилетел с гастролей и все время находился с отцом.

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Меладзе был одним из первых артистов в России, который призвал остановить военную операцию на Украине. «Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. <...> Люди не должны погибать», — заявил он 24 февраля 2022 года, в день начала военных действий.

После этого концерты певца стали массово отменять в России. В апреле 2023 года прокуратура Москвы пообещала проверить Меладзе на предмет финансирования украинской армии.

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Валерий Меладзе смерть концерты Ташкент Алма-Ата
Валерий Меладзе фото

Валерий Меладзе

певец
23 июня 1965 года
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