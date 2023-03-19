Пугачева опровергла информацию о «провальных» концертах Меладзе в Израиле

Алла Пугачёва (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Народная артистка СССР Алла Пугачева опровергла слухи о провальных концертах коллеги Валерия Меладзе в Израиле. Комментарий и видео с концерта Меладзе она опубликовала в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

На кадрах показан заполненный зал. Под публикацией певица написала, что «должна огорчить врунов», которые говорят о «провальных» концертах Меладзе. «Это был праздник! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры — прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, вера, надежда и любовь», — добавила она.

О том, что концерт Меладзе «не собрал аншлаг», 16 марта писали «Аргументы и факты». Газета уточняла, что до начала мероприятия остались свободными 140 из 818 мест. Концерт проходил в зале театра Синема-Сити в израильском городе Беэр-Шева.