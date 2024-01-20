Иран вывел спутник «Сорайя» на околоземную орбиту

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Аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно вывели иранский исследовательский спутник «Сорайя» на низкую околоземную орбиту, сообщает агентство Tasnim.

За 11 минут спутник достиг орбиту на высоте 750 км над Землей. Устройство запустили с помощью трехступенчатого спутникового носителя на твердом топливе Qaem-100, разработанного космическим ведомством КСИР. Министр связи и информационных технологий Ирана Исса Зарепур сообщил, что «Сорайя» весит около 50 кг.

В конце сентября 2023 года Аэрокосмические силы КСИР запустили в космос спутник «Нур-3» при помощи ракеты-носителя «Кассед». Предыдущие спутники этой серии запустили в апреле 2020-го и марте 2022 годов. Tasnim уточняет, что устройства предназначены для военных целей.

В декабре 2023 года российская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту Земли второй гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Ракета стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Спутники «Арктика-М» предназначены для наблюдений за поверхностью Земли и морями Северного Ледовитого океана, обнаружения и мониторинга опасных природных явлений.