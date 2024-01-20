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Военная операция на Украине ,  
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Военные России отразили 10 атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Минобороны: российские военные отразили 10 атак штурмовых групп ВСУ за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военнослужащие отразили десять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка и Крахмальное Харьковской области и Терны в ДНР. Украинские войска потеряли до 150 военных и два автомобиля, заявили в Москве.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Днем 19 января Минобороны сообщило, что за последнюю неделю российские войска улучшили свое положение на купянском направлении. Подразделение войск «Запад» отразило 25 атак украинских военных возле Синьковки, Песчаного и Табаевки в Харьковской области, потери ВСУ ведомство оценило более чем в 560 человек, десять танков и восемь боевых бронированных машин.

В Минобороны заявили, что с 13 по 19 января российские вооруженные силы нанесли 17 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ. Военные достигли целей ударов, добавили в министерстве.

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Теги
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