Умер второй ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале
В больнице умер второй ребенок из семьи, пострадавшей при взрыве газа в частном доме в Махачкале 18 января.
Об этом сообщил Минздрав республики в своем телеграм-канале.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок — мальчик 2,5 лет — получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале», — говорится в сообщении.
Взрыв газа в частном жилом доме на улице Газопроводная в Махачкале произошел утром 18 января. После взрыва в доме начался пожар.
Пострадала семья из пяти человек — они получили обширные ожоги, один ребенок умер в ожоговом центре Республиканской клинической больницы.
«У остальных пострадавших ожоги 95–100%», — сообщили тогда в Минздраве Дагестана.
Их состояние врачи оценили как крайне тяжелое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В региональном министерстве энергетики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, что стало причиной утечки газа.
«При осмотре дома специалисты установили — дом самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа. Был также обнаружен отопительный прибор иранского производства», — отметили в министерстве.
«В данном доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования», — уточнили в ведомстве.
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