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Умер второй ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале

Минздрав Дагестана: в больнице умер второй ребенок, пострадавший при взрыве газа
Фото: СК России по Республике Дагестан
Фото: СК России по Республике Дагестан

В больнице умер второй ребенок из семьи, пострадавшей при взрыве газа в частном доме в Махачкале 18 января.

Об этом сообщил Минздрав республики в своем телеграм-канале.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок — мальчик 2,5 лет — получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в частном жилом доме на улице Газопроводная в Махачкале произошел утром 18 января. После взрыва в доме начался пожар.

Умер второй ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале
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Пострадала семья из пяти человек — они получили обширные ожоги, один ребенок умер в ожоговом центре Республиканской клинической больницы.

«У остальных пострадавших ожоги 95–100%», — сообщили тогда в Минздраве Дагестана.

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Их состояние врачи оценили как крайне тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В региональном министерстве энергетики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, что стало причиной утечки газа.

«При осмотре дома специалисты установили — дом самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа. Был также обнаружен отопительный прибор иранского производства», — отметили в министерстве.

«В данном доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования», — уточнили в ведомстве.

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Теги
Махачкала Дагестан взрыв газа
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