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Погиб третий ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале

Минздрав: умер третий ребенок, пострадавший при взрыва газа в Махачкале
Фото: СК России по Республике Дагестан
Фото: СК России по Республике Дагестан

Третий ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале, умер в больнице, сообщил Минздрав республики в телеграм-канале.

«Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы», — говорится в публикации, ее возраст в ведомстве не уточнили.

Погиб третий ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале
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Ранее Минздрав сообщил о двух погибших детях, в том числе о мальчике 2,5 лет, который получил ожоги по всей поверхности тела.

Умер второй ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале
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Фото:СК России по Республике Дагестан

Взрыв газа в частном доме на улице Газопроводная в Махачкале произошел рано утром 18 января. После начался пожар, огонь охватил 80 кв. м. Пострадала семья из пяти человек — родители и трое детей.

СК завел дело о нарушении требований пожарной безопасности. В дагестанском Минэнерго сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, это и стало причиной утечки газа.

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Теги
Дети взрыв Махачкала Дагестан
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