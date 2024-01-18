Минздрав: умер третий ребенок, пострадавший при взрыва газа в Махачкале

Погиб третий ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Махачкале

Фото: СК России по Республике Дагестан

Третий ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Махачкале, умер в больнице, сообщил Минздрав республики в телеграм-канале.

«Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы», — говорится в публикации, ее возраст в ведомстве не уточнили.

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Ранее Минздрав сообщил о двух погибших детях, в том числе о мальчике 2,5 лет, который получил ожоги по всей поверхности тела.

Взрыв газа в частном доме на улице Газопроводная в Махачкале произошел рано утром 18 января. После начался пожар, огонь охватил 80 кв. м. Пострадала семья из пяти человек — родители и трое детей.

СК завел дело о нарушении требований пожарной безопасности. В дагестанском Минэнерго сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, это и стало причиной утечки газа.