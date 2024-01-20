Министр обороны: Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине

Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине

Франция не может запретить своим гражданам участвовать в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Лекорню отметил, что граждане, которые участвуют в военных действиях на Украине, не имеют связи с вооруженными силами Франции. Они «не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», подчеркнул он.

По словам министра, заявления о присутствии французских наемников на Украине являются признаком «российской информационной войны», ужесточившейся после слов президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Киеву 40 дальнобойных ракет Scalp.

Ранее посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в МИД в связи с уничтожением российскими военными французских наемников в Харькове. В российском министерсве заявили Леви, что Париж несет ответственность за гибель французов в зоне военной операции на Украине.

Минобороны сообщило об атаке вечером 17 января. Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно французских. В ведомстве заявили, что здание, в котором находились наемники, полностью разрушено. В ходе операции убито свыше 60 человек, более 20 доставили в больницы, сообщало военное министерство.

Французский МИД опроверг информацию об участии наемников в боевых действиях на Украине. «У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — заявили в ведомстве.