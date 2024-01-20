 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине

Министр обороны: Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Франция не может запретить своим гражданам участвовать в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Лекорню отметил, что граждане, которые участвуют в военных действиях на Украине, не имеют связи с вооруженными силами Франции. Они «не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», подчеркнул он.

По словам министра, заявления о присутствии французских наемников на Украине являются признаком «российской информационной войны», ужесточившейся после слов президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Киеву 40 дальнобойных ракет Scalp.

МИД заявил послу Франции о вине Парижа в гибели французов в Харькове
Политика
Пьер Леви

Ранее посол Франции в Москве Пьер Леви прибыл в МИД в связи с уничтожением российскими военными французских наемников в Харькове. В российском министерсве заявили Леви, что Париж несет ответственность за гибель французов в зоне военной операции на Украине.

Минобороны сообщило об атаке вечером 17 января. Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, преимущественно французских. В ведомстве заявили, что здание, в котором находились наемники, полностью разрушено. В ходе операции убито свыше 60 человек, более 20 доставили в больницы, сообщало военное министерство.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Французский МИД опроверг информацию об участии наемников в боевых действиях на Украине. «У Франции нет «наемников» ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — заявили в ведомстве.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
Франция Минобороны Франции Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
МИД заявил послу Франции о вине Парижа в гибели французов в Харькове
Политика
Госдума обратится к парламенту Франции из-за наемников в Харькове
Политика
Посла Франции вызвали в МИД после удара по наемникам в Харькове
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Минобороны ФРГ потратило на снаряды на €280 млн меньше запланированного Политика, 01:23
Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине Политика, 01:03
«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии Спорт, 00:43
«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии Спорт, 00:43
В Словакии пожаловались, что из-за Украины остались без ПВО и самолетов Политика, 00:42
Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Общество, 00:23
Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем Политика, 00:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России Политика, 19 янв, 23:52
Пожар на рынке в Челябинске потушили Общество, 19 янв, 23:41
Белый дом сообщил о трех ударах по Йемену «в целях самообороны» Политика, 19 янв, 23:05
QIWI сообщила о планах выкупить до 10% своих акций на NASDAQ и Мосбирже Инвестиции, 19 янв, 22:45
Байден отсрочил шатдаун в США Экономика, 19 янв, 22:40
В Варне восстановили памятник российскому графу Николаю Игнатьеву Общество, 19 янв, 22:38
Не смотреть телевидение: как телевизор «перезагрузил» свои смыслы РБК и Haier, 19 янв, 22:34