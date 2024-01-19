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Война с хуситами ,  
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Белый дом сообщил о трех ударах по Йемену «в целях самообороны»

Белый дом: США нанесли три удара по объектам хуситов в Йемене
Сюжет
Война с хуситами
Белый дом (Вашингтон, США)
Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Американские военные нанесли три удара по объектам хуситов в Йемене, сообщил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Утром вооруженные силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны по объектам хуситов в Йемене», — сказал он.

Кирби уточнил, что это стало «четвертой превентивной акцией» со стороны американских вооруженных сил за последнюю недели. По его словам, США атакуют ракетные установки хуситов, «готовые к нанесению ударов».

Ранее в тот же день, 19 января, йеменский телеканал Al-Masirah сообщил, что США и Великобритания нанесли два удара по портовому городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена. По информации Al-Masirah, американские и британские военные атаковали район Аль-Джабана. Деталей о пострадавших и разрушениях телеканал не приводил.

США и Великобритания нанесли новый удар по Йемену
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Фото:Google Maps

В конце прошлого года йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. Вашингтон в ответ объявил операцию «Страж процветания», цель которой — обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море.

12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов на территории Йемена с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк», запущенных с атомной подводной лодки. Спустя сутки американские вооруженные силы атаковали объекты хуситов вновь.

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Спустя несколько дней, 18 января, США и Британия нанесли очередные удары по объектам движения «Ансар Аллах» на территории Йемена. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что американские военные атаковали 14 ракетных пусковых установок хуситов.

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Теги
Белый дом США хуситы Йемен Джон Кирби
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