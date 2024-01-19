США и Великобритания нанесли новый удар по Йемену

Великобритания и США нанесли удары по городу Ходейда в Йемене

Фото: Google Maps

США и Великобритания нанесли два удара по портовому городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, сообщил йеменский телеканал Al-Masirah.

Удары пришлись по району Аль-Джабана. Деталей о пострадавших и разрушениях телеканал не приводит.

Удары по Йемену США и Великобритания при поддержке международной коалиции наносят с 12 января. После первой атаки было поражено более 60 военных объектов. The New York Times писала, что удары достигали целей в 90% случаев, уничтожить удалось 20–30% от наступательного потенциала хуситов.

Спустя сутки Вашингтон и Лондон вновь атаковали объекты йеменской группировки. С тех пор атаки стали носить систематический характер: в ночь на 18 января США вновь нанесли удары по объектам хуситов в ответ на участившиеся нападения на суда в Красном море.

В конце прошлого года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты. Несмотря на удары Лондона и Вашингтона, хуситы продолжают атаковать коммерческие судна в Красном море и у йеменских берегов.