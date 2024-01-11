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Основанием для выдворения Мартича из России стала песня «Насекомое»

Основателя группы «Пасош» выдворили из России из-за его песни «Насекомое»
Петар Мартич
Петар Мартич (Фото: Petarmartic / VK)

Основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска» Петара Мартича выдворили из России из-за песни «Насекомое», записанной совместно с рэпером Boulevard Depo (Артем Кулик). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«По результатам проведенной ЭКЦ ГУ МВД России лингвистической экспертизы установлено следующее: в тексте, зафиксированном в файле «прыгай киска Насекомое.mp3», идет речь о наркотических средствах, психотропных веществах, их употреблении. Имеются высказывания, в которых вербализовано действие — «курить», — говорится в документе.

Также в песне «усматриваются признаки положительного отношения к наркопотреблению», решил суд.

В суде постановили не задерживать Мартича и позволили ему покинуть территорию России самостоятельно.

Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков
Общество
Петар Мартич

Мартича признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.13 КоАП России — пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Ему назначили наказание в виде административного штрафа 20 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.

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Музыкант родился в Сербии в 1993 году, с 1997 года живет в России. Он основал рок-проект «Пасош» и рэп-группу «Прыгай киска».

Теги
решение суда выдворение из России наркотики песня
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