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Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков

Суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков
Петар Мартич
Петар Мартич (Фото: petarmartic / VK)

Никулинский суд выдворил из России сербского музыканта Петара Мартича, основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска», за пропаганду наркотиков и оштрафовал его на 20 тыс. руб. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мартича признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Петар Мартич

Мартич родился в Белграде в 1993 году, но с 1997 года живет в России. В 2014 году он занялся музыкой, основав рок-проект «Пасош», а затем рэп-группу «Прыгай киска».

23 марта 2021 года участники группы «Пасош» решили приостановить ее деятельность после обвинений в абьюзе в адрес Мартича. Его бывшая партнерша обвинила музыканта в психологическом и физическом насилии, позже к обвинениям присоединились другие, состоявшие когда-то в отношениях с Мартичем женщины.

Теги
выдворение из России суд сексуальные домогательства наркотики
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