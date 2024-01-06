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Технологии и медиа ,  
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Telegram после снятия штрафов заявил об отсутствии активов в России

В Telegram сообщили об отсутствии активов в России после снятия штрафов

В Telegram не знают, почему в России отменили штрафы против него и других крупных компаний, сообщили Reuters представители мессенджера.

«У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России. Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний», — сообщили представители.

В компании сослались на российские агентства, связавшие снятие штрафов с отсутствием активов, которые могут конфисковать.

Telegram оштрафовали на ₽4 млн за неисполнение предписания Роскомнадзора
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

В начале 2024 года с Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), TikTok и Telegram полностью списали штрафы, назначенные за неудаление запрещенного контента, писал «Интерфакс» со ссылкой на данные банка Федеральной службы судебных приставов. Взыскания с X (прошлое название Twitter) и Twitch Interactive продолжаются.

После начала военной операции Роскомнадзор штрафует соцсети и мессенджеры за неудаление контента. Так, 23 ноября суд оштрафовал Google на 4 млн руб. за отказ удалить недостоверные сведения о российской военной операции на Украине и другую запрещенную в России информацию. Ранее Google уведомили о необходимости удалить с YouTube видеоролики, направленные на дискредитацию российской армии.

Теги
Telegram активы штраф
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