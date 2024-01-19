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Шварценеггер продал за €270 тыс. часы, из-за которых его задержали

Шварценеггер продал за €270 тыс. часы, из-за которых его задержали в Мюнхене
Арнольд&nbsp;Шварценеггера
Арнольд Шварценеггера (Фото: Jeff Spicer / Getty Images)

Часы Арнольда Шварценеггера, из-за которых его задержали таможенники в аэропорту Мюнхена, продали на австрийском аукционе за €270 тыс., сообщает газета Der Standard.

Благотворительное мероприятие прошло вечером 18 января в отеле Stanglwirt, который находится в горах Тироля на западе страны. Часы швейцарского производителя Audemars Piguet, сделанные специально по заказу Шварценеггера, были выставлены по стартовой цене €50 тыс. Вырученные средства пойдут на финансирование проектов актера в области защиты окружающей среды.

Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за часов для аукциона
Общество
Арнольд Шварценеггер

17 января Шварценеггера задержали таможенники в аэропорту Мюнхена из-за того, что он не задекларировал часы, которые собирался продать на аукционе. В итоге ему пришлось заплатить €35 тыс., из которых €26 тыс. составила оценочная стоимость часов, €4 тыс. — налог на ввоз, еще €5 тыс. — штраф.

Шварценеггеру 76 лет. Актерскую карьеру он начал в конце 1960-х. Широкую известность ему принесла серия фильмов «Терминатор», картины «Красная жара», «Вспомнить все» и другие. С 2003 по 2011 год он также был губернатором штата Калифорния.

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Теги
Арнольд Шварценеггер часы Аукцион
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Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за часов для аукциона
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