Шварценеггера в Германии заставили заплатить €35 тыс. за часы на границе
Актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру пришлось заплатить €35 тыс. из-за уклонения от уплаты таможенных сборов за люксовые швейцарские часы Audemars Piguet по прибытию в Германию, сообщает местная газета Bild.
По ее данным, сами часы оценили в €26 тыс., налог составил €4 тыс., еще €5 тыс. — штраф. Издание пишет, что Шварценеггер был готов оплатить всю сумму картой, но по требованиям закона половину нужно погасить наличными, и поэтому ему пришлось снимать €17,5 тыс. в банке, куда его сопровождал сотрудник аэропорта.
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, расследование из-за часов начало таможенное управление. Там сообщили, что актер должен был оформить часы как ввозимый импорт. Сам Шварценеггер говорил, что собирается продать их на аукционе.
Из Мюнхена он планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.
Шварценеггеру 76 лет. Его родители родом из Австрии. Актерскую карьеру он начал в конце 1960-х. Широкую известность ему принесла серия фильмов «Терминатор», ленты «Красная жара», «Вспомнить все», «Конан-варвар», «Джуниор» и другие.
В 2003 году актера избрали губернатором Калифорнии, в 2006-м он переизбрался на второй срок. Его полномочия истекли в 2011 году, по конституции штата он не имел права идти на третий срок.
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