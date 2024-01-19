Бастрыкин поручил завести дело после драк подростков в Нижнем Новгороде

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за дравшихся на улицах Нижнего Новгорода подростках-мигрантах. Об этом сообщает Информационный центр СК.



«Внимание главы СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикации в социальных медиа о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода несовершеннолетние мигранты устраивают на улице драки, в ходе которых старшие по возрасту обучают младших бойцовским приемам», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что горожане беспокоятся, предполагая, что их детям может угрожать опасность. В этой связи Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину «возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования».

17 января в Белгороде были задержаны пять подростков, которые устраивали конфликты на улице, нападали на прохожих и избивали их. Накануне, 16 января, следователи завели против них дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Впоследствии к ним добавились дела по статьям о возбуждении ненависти и покушении на убийство.

Личность одного из задержанных была установлена — это 17-летний уроженец Азербайджана. В МВД уточнили, что трое фигурантов ранее были судимы.