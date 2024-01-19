Бастрыкин поручил завести дело после драк подростков в Нижнем Новгороде
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за дравшихся на улицах Нижнего Новгорода подростках-мигрантах. Об этом сообщает Информационный центр СК.
«Внимание главы СК России А.И. Бастрыкина обращено на публикации в социальных медиа о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода несовершеннолетние мигранты устраивают на улице драки, в ходе которых старшие по возрасту обучают младших бойцовским приемам», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что горожане беспокоятся, предполагая, что их детям может угрожать опасность. В этой связи Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину «возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования».
17 января в Белгороде были задержаны пять подростков, которые устраивали конфликты на улице, нападали на прохожих и избивали их. Накануне, 16 января, следователи завели против них дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Впоследствии к ним добавились дела по статьям о возбуждении ненависти и покушении на убийство.
Личность одного из задержанных была установлена — это 17-летний уроженец Азербайджана. В МВД уточнили, что трое фигурантов ранее были судимы.
На связи с проверенными новостями
Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»
Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика
«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»
Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности
В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»
Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео
Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается