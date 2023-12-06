После драки в Петербурге из России выдворят 13 мигрантов

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13 мигрантов будут выдворены из России, а 50 лишатся патента на трудовую деятельность после массовой драки у Лахта Центра, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

4 декабря на Бобыльской улице в Петербурге произошел конфликт между по меньшей мере десятью мигрантами, во время которого три человека получили травмы, потребовавшие оказания медицинской помощи. Полиция возбудила в координации с прокуратурой уголовное дело по статье УК о хулиганстве. Вечером 5 декабря полицейские провели масштабную проверку рабочих на стройке, где произошла драка.

«В результате свыше 100 иностранных граждан были доставлены в полицию за различные нарушения миграционного законодательства. Более половины из них в итоге лишились трудового патента, а следовательно, и права работать на территории страны», — сообщили в петербургском главке.

Недавний конфликт — не первая драка мигрантов у Лахта Центра. В июне там подрались несколько десятков работников стройки. Сообщалось, что потасовка произошла из-за бесплатной еды, которую не поделили рабочие.