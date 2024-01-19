«Яндекс» предупредил о дефиците такси из-за ночного снегопада
Снегопад в Москве за прошедшие сутки усугубил ситуацию с дефицитом водителей в отрасли, рассказали РБК в пресс-службе «Яндекс Go».
«Из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее: скорость движения машин ниже обычного, значит, поездка занимает больше времени. При этом желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше — в такую погоду многие решают остаться дома», — объяснили в пресс-службе приложения.
В моменты повышенного спроса на такси в сервисе работает динамическое ценообразование с повышающим коэффициентом. Как объяснили в сервисе, это вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены.
«Ценообразование устроено так, чтобы одновременно поддерживать доходы водителей, учитывать затраты партнеров и сохранять сервис доступным для максимально широкой аудитории», — пояснили в «Яндекс Go».
Как рассказали РБК синоптики, сугробы в Москве 19 января превышают норму в 1,5 раза, но для столицы это не рекордные значения. Самые высокие сугробы в Московском регионе сейчас во Внуково — 50 см. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы заявили о круглосуточной уборке в городе.
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