Казахстан направит миротворцев в район Голанских высот

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Парламент Казахстана на совместном заседании палат поддержал участие миротворческого контингента страны в миссии ООН в районе Голанских высот и других миссиях организации, сообщает Nur.kz.

По словам министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова, 430 военных примут участие в работе сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF, Сирия — Израиль), органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (UNTSO, Палестина — Израиль), миссии ООН в Республике Южный Судан (UNMISS, Южный Судан) и временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьее (UNISFA, Судан).

«Готовы выделить как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и специализированные подразделения — пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные», — сказал министр обороны.

Развертывание контингента начнется в марте 2024 года, уточняет Tengrinews.kz. С этой целью Астана заключит международный договор с ООН, в котором будут указаны обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения казахстанского контингента.

30 июня 2022 года парламент Казахстана проголосовал за предложение Токаева о направлении миротворческого контингента вооруженных сил республики общей численностью порядка 430 военнослужащих для участия в миссиях ООН по стабилизации обстановки в ЦАР, в Демократической Республике Конго, в Мали, а также в Ливане.

Голанские высоты, куда отправится часть миротворческих сил Казахстана, — территория площадью около 1800 кв. км, суверенитет над которой оспаривают Израиль и Сирия. Голаны принадлежали Дамаску до войны 1967 года, в ходе нее они отошли к Израилю.

Установив над ними военный контроль, он впоследствии закрепил территориальное приобретение юридически. Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем. 29 ноября 2023 года Генассамблея ООН призвала Израиль освободить эту территорию.