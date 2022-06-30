Казахстан направит миротворцев в Африку

Касым-Жомарт Токаев предложил направить порядка 430 военных Казахстана в Центрально-Африканскую Республику, Конго, Мали и Ливан для участия в миротворческих миссиях. Казахстанский парламент поддержал инициативу президента

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), Конго, Мали и Ливан, его предложение зачитал на заседании парламента министр обороны Руслан Жаксылыков, передает Tengrinews.kz.

«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии по стабилизации Центрально-Африканской Республике, во-вторых, миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в третьих — многопрофильной комплексной миссии по стабилизации ситуации в Мали и в четвертых миссии временной силы в Ливане», — говорится в документе.

По словам Жаксылыкова, руководство ООН готово поддержать увеличение числа казахстанских миротворцев в миссиях организации, а также высоко оценило уровень подготовленности военных республики. Глава Минобороны добавил, что Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения наиболее востребованных в миссиях ООН, в частности, пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции. Он указал, что от Казахстана в Вооруженные силы ООН могут входить пять подразделений, однако отправлять их будут не сразу, а по заявке, оценив готовность к миссии.

Глава казахстанского Минобороны сообщил, что на сегодняшний день в миссии ООН в Западной Сахаре участвуют шесть военных республики, а во временные силы организации входят девять казахстанских военнослужащих.

Депутаты обеих палат парламента проголосовали за предложение президента.

На данный момент миссия ООН в Ливане является наблюдательной — ее участники следят за прекращением боевых действий и содействуют «обеспечению гуманитарного доступа к гражданскому населению» ливанских вооруженных сил.

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Миссия ООН в Конго обеспечивает защиту гражданских лиц, гуманитарного персонала и правозащитников, которым грозит непосредственная опасность физического насилия, и оказывает поддержку правительству в работе по стабилизации и упрочению мира.

Миссия в Мали поддерживает переходное руководство республики в восстановлении государственной власти и подготовке к свободным, всеохватным и мирным выборам, а также обеспечивает условия для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц. Похожую деятельность ведет и миссия в ЦАР.