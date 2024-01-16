Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Брянской области силы противовоздушной обороны России сбили украинский дрон самолетного типа.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Район граничит с Сумской областью Украины.

Рано утром 16 января после атаки украинских беспилотников режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже.



По данным Минобороны, три украинских дрона атаковали Воронеж в ночь на 16 января. Средства ПВО сбили их, осколки одного из устройств попали в жилую квартиру в доме на улице Тепличная. В результате девочка 2013 года рождения получила порезы рук, шеи и ноги.



Жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки украинского беспилотника, временно разместили в школе.