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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Губернатор Богомаз: в Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Брянской области силы противовоздушной обороны России сбили украинский дрон самолетного типа.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Район граничит с Сумской областью Украины.

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Общество
Фото:vadim_kstenin / Telegram

Рано утром 16 января после атаки украинских беспилотников режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже.

По данным Минобороны, три украинских дрона атаковали Воронеж в ночь на 16 января. Средства ПВО сбили их, осколки одного из устройств попали в жилую квартиру в доме на улице Тепличная. В результате девочка 2013 года рождения получила порезы рук, шеи и ноги.

Жильцов дома в Воронеже, куда попали обломки украинского беспилотника, временно разместили в школе.

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Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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Богомаз сообщил об обстреле двух сел в Брянской области
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