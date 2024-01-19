Мадуро назвал нацистской идеологию нового президента Аргентины

Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нацистской идеологию аргентинского лидера Хавьера Милея после его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мне стыдно за его нацистскую и маккартистскую идеологию, то, что он либерал, — это ложь. Он обвинил весь Запад в том, что он является коммунистическим и социалистическим. Любой, кто думает не так, как он, является коммунистом и должен быть истреблен с лица земли», — сказал Мадуро (цитата по La Patilla).

18 января Милей с своей речи в швейцарском Давосе заявил, что Запад «находится в опасности», так как те, кто должен защищать его ценности, «оказываются во власти мировоззрения, которое неумолимо ведет к социализму». По мнению президента Аргентины, радикальная рыночная политика и капитализм являются теми инструментами, которые позволят «покончить с бедностью и голодом на планете».

Он также заявил, что капитализм — это «справедливая и морально превосходящая» политическая и экономическая система, реализация которой позволила сегодняшнему миру стать «более богатым, более свободным, более мирным и более процветающим, чем в любой другой период истории».

Избранный в ноябре 2023 года новый лидер Аргентины Хавьер Милей является первым в истории страны президентом-либертарианцем. Милей отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами, а также выступает против абортов. В ходе предвыборной кампании он также заявлял о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России. Милей отмечал, что считает себя «защитником свободы, мира и демократии», а лидеры этих стран, по его словам, таковыми не являются. Однако он подчеркнул, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.