Мадуро назвал нацистской идеологию нового президента Аргентины
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нацистской идеологию аргентинского лидера Хавьера Милея после его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Мне стыдно за его нацистскую и маккартистскую идеологию, то, что он либерал, — это ложь. Он обвинил весь Запад в том, что он является коммунистическим и социалистическим. Любой, кто думает не так, как он, является коммунистом и должен быть истреблен с лица земли», — сказал Мадуро (цитата по La Patilla).
18 января Милей с своей речи в швейцарском Давосе заявил, что Запад «находится в опасности», так как те, кто должен защищать его ценности, «оказываются во власти мировоззрения, которое неумолимо ведет к социализму». По мнению президента Аргентины, радикальная рыночная политика и капитализм являются теми инструментами, которые позволят «покончить с бедностью и голодом на планете».
Он также заявил, что капитализм — это «справедливая и морально превосходящая» политическая и экономическая система, реализация которой позволила сегодняшнему миру стать «более богатым, более свободным, более мирным и более процветающим, чем в любой другой период истории».
Избранный в ноябре 2023 года новый лидер Аргентины Хавьер Милей является первым в истории страны президентом-либертарианцем. Милей отрицает глобальное потепление, призывает разрешить торговлю человеческими органами, а также выступает против абортов. В ходе предвыборной кампании он также заявлял о планах разорвать связи с «коммунистическими» правительствами Китая, Бразилии и России. Милей отмечал, что считает себя «защитником свободы, мира и демократии», а лидеры этих стран, по его словам, таковыми не являются. Однако он подчеркнул, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.
На связи с проверенными новостями
«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе
Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор
«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»
Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности
«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»
Как выросли цены на полеты в России. Инфографика