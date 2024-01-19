При стрельбе в Сан-Франциско погиб один человек
В районе Тендерлойн в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщают The San Francisco Chronicle и CBS News.
Полицейские прибыли в район возле улиц Терк и Хайд около 2:30 ночи и обнаружили четырех мужчин и одну женщину с огнестрельными ранениями. Все пять человек были госпитализированы, в итоге один мужчина умер после полученных травм.
Полиция не сообщила, кто является подозреваемым, и были ли кто-то арестован.
15 января неизвестный открыл стрельбу в супермаркете Aldi в Мерфельден-Вальдорфе в Германии, в результате погибла кассир, после этого мужчина убил себя. По данным правоохранительных органов, 48-летний мужчина вошел в супермаркет, несколько раз выстрелил в 38-летнюю женщину, работавшую кассиром, она погибла на месте. После этого мужчина совершил суицид. В полиции отметили, что стрелок и убитая знали друг друга. Во время стрельбы в магазине находились другие сотрудники супермаркета и покупатели.
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