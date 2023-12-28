Чешские города отменили новогодние салюты после стрельбы в университете
Чешские города отменяют праздничные салюты в знак скорби по жертвам стрельбы в пражском университете, сообщает Novinky.cz.
Фейерверки отменили в Оломоуце, Кладно, Йиндржихув-Градеце, Усти-над-Орлици и Карвине. В Праге праздничные фейерверки не запускают с 2019 года.
С просьбой отменить салюты к мэрам чешских городов обратился министр внутренних дел страны Вит Ракушан.
Власти городов Острава, Злин и Пльзень не стали отменять салюты.
Мэр Остравы Мартин Беднарж сказал Novinky.cz, что, посоветовавшись с другими главами городов, он решил оставить пиротехническую часть празднования. Традиционный запуск фейерверка в этих городах начнется в 18:00.
Стрельба в пражском Карловом университете произошла 21 декабря. Ее устроил 24-летний студент исторического факультета Давид Козак. В результате погибли 14 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, стрелок совершил самоубийство. Среди пострадавших — трое иностранцев: два гражданина ОАЭ и один — Нидерландов.
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