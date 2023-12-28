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Новый год 2024 ,  
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Чешские города отменили новогодние салюты после стрельбы в университете

Чешские города отменили новогодние салюты из-за стрельбы в университете
Сюжет
Новый год 2024
Фото: Eva Korinkova / Reuters
Фото: Eva Korinkova / Reuters

Чешские города отменяют праздничные салюты в знак скорби по жертвам стрельбы в пражском университете, сообщает Novinky.cz.

Фейерверки отменили в Оломоуце, Кладно, Йиндржихув-Градеце, Усти-над-Орлици и Карвине. В Праге праздничные фейерверки не запускают с 2019 года.

С просьбой отменить салюты к мэрам чешских городов обратился министр внутренних дел страны Вит Ракушан.

Власти городов Острава, Злин и Пльзень не стали отменять салюты.

Мэр Остравы Мартин Беднарж сказал Novinky.cz, что, посоветовавшись с другими главами городов, он решил оставить пиротехническую часть празднования. Традиционный запуск фейерверка в этих городах начнется в 18:00.

Премьер Чехии исключил терроризм в случае со стрельбой в Праге
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

Стрельба в пражском Карловом университете произошла 21 декабря. Ее устроил 24-летний студент исторического факультета Давид Козак. В результате погибли 14 человек, 25 получили ранения различной степени тяжести, стрелок совершил самоубийство. Среди пострадавших — трое иностранцев: два гражданина ОАЭ и один — Нидерландов.

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Теги
Новый Год фейерверк Чехия Прага

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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