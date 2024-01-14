Роспотребнадзор назвал экономику причиной обсуждения «болезни Х» в Давосе

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Заявления о «болезни X» могут базироваться не на научных, а на экономических основаниях, заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ведомстве добавили, что после окончания пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения активно продвигает идею реформы глобальной архитектуры здравоохранения, заявляет о неготовности мирового сообщества к новым угрозам и призывает увеличить свое финансирование. Кроме того, в Роспотребнадзоре указали на то, что в дискуссии в Давосе «ожидается участие фармацевтических компаний и конгломератов», но не экспертов с мировым именем, эпидемиологов, которые непосредственно занимаются оценкой рисков новых эпидемий.

Тему планируют обсудить во время встречи «Подготовка к болезни Х», которая пройдет 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Среди заявленных спикеров — генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Болезнь X» — условное обозначение заболевания, которое потенциально способно спровоцировать пандемию. Предполагается, что ее может вызвать пока неизвестный человечеству микроорганизм. ВОЗ включила «болезнь X» в перечень приоритетных заболеваний. Буква «X» в названии символизирует неожиданность, с которой придет болезнь, отмечал глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.