YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова

Никита Михалков (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». При попытке перехода на страницу сервис показывает сообщение, что она недоступна.

«Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго», — говорится в публикации телеграм-канала передачи.

Там добавили, что команда была готова к таким мерам и уже перешла на российские ресурсы. «Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу», — заявил Михалков.

Михалков создал канал в марте 2011 года. Тогда он объяснил, что блог назван в честь его небесного покровителя, святого и воина Никиты-Бесогона. Режиссер публиковал ролики, в которых рассуждал о происходящем в России и мире. С 2014 по 2020 год передача выходила на телеканале «Россия-24».

РБК направил запрос в Google и обратился за комментарием к пресс-секретарю Никиты Михалкова.

В 2022 году четвероклассникам в Санкт-Петербурге показали передачу «Откуда растут ноги» из цикла «БесогонTV». В нем Михалков рассуждал о «происхождении фашизма» и, в частности, о событиях на Украине, иллюстрируя свои тезисы кадрами документальной хроники и современных новостей.

После проверки выявили нарушение требований закона о защите детей от причиняющей вред информации, поскольку у выпуска была отметка «18+».