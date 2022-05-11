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В Петербурге нашли нарушения в показе «Бесогона» четвероклассникам

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

В ходе проверки в связи с показом выпуска программы режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV» четвероклассникам школы № 321 в Санкт-Петербурге выявили нарушение требований закона о защите детей от причиняющей вред информации, сообщили РБК в администрации Центрального района города.

«В ходе проверки установлено, что <...> заместителем директора по УВР Копосовой С.В. и учителем начальных классов Ивановой О.Н. в нарушение 436-ФЗ и в отсутствие документов, подтверждающих категорию информационной продукции, было принято необоснованное решение о допустимости демонстрации вышеуказанных видеофрагментов», — говорится в сообщении.

В администрации подтвердили, что завучу и учительнице объявлены выговоры в связи с инцидентом.

В Петербурге проверят показ четвероклассникам выпуска «Бесогона»
Политика
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Согласно заявлению вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной (издание публикует его копию), прокуратура выявила нарушение федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «выразившееся в демонстрации на уроке по теме «Чувство Родины» в 4-м классе видеофрагмента передачи «Откуда растут ноги» из цикла «БесогонTV» режиссера Михалкова, имеющего знак информационной продукции 18+».

Ранее «Фонтанка» опубликовала копию ответа вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной депутату Заксобрания города Борису Вишневскому, в котором она сообщает о результатах проверки инцидента прокуратурой.

Согласно документу, прокуратура выявила нарушение федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «выразившееся в демонстрации на уроке по теме «Чувство Родины» в 4-м классе видеофрагмента передачи «Откуда растут ноги» из цикла «БесогонTV» режиссера Михалкова, имеющего знак информационной продукции 18+».

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Издание со ссылкой на Вишневского отмечает, что экспертиза показала, что видеоматериалы содержат кадры жестокости нацистов во время Великой Отечественной войны, неприемлемые для показа четвероклассникам.

РБК обратился за комментарием к вице-губернатору города Ирине Потехиной и направил запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Учительнице объявили выговор за показ «Бесогона» четвероклассникам
Общество
Никита Михалков

Администрация Центрального района Петербурга объявила о проверке после показа четвероклассникам на уроке «Основы религиозных культур и светской этики» «документального фильма, содержащего сцены жестокости и не предназначенного для просмотра несовершеннолетними» 20 апреля. О том, что четвероклассникам показали выпуск «Бесогона», «Фонтанке» рассказал отец одной из учениц Валерий Шапошников.

В выпуске «Откуда растут ноги» программы «БесогонTV» Михалков рассказывает о «происхождении фашизма» и, в частности, о событиях на Украине, иллюстрируя свои тезисы кадрами документальной хроники и современных новостей. Выпуск начинается с предупреждения о содержании сцен насилия и не рекомендован для показа несовершеннолетним.

Сама учительница в аудиозаписи, присланной в родительский чат, поясняла, что показала только фрагмент передачи «без сцен насилия» «для освещения политической ситуации в мире и предотвращения русофобских настроений и антироссийской пропаганды».

Позже директор школы № 321 Людмила Капустина сообщила РБК, что учительнице объявили выговор после этого инцидента. По словам Капустиной, администрации школы не поступало никаких жалоб от родителей по поводу демонстрации передачи. «От родителей данного класса поступило две благодарности в адрес учителей Ивановой О.Н. и Копосовой С.В. за патриотическое воспитание обучающихся», — добавила она.


 

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Санкт-Петербург прокуратура проверка «Бесогон ТВ» Школа новости
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