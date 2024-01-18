Заявки на IТ-отсрочки от армии будут принимать с 22 января по 6 февраля
Сотрудники IТ-компаний должны подать заявки на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года с 22 января по 6 февраля, сообщило Минцифры.
Подавать заявки следует на портале «Госуслуг».
Работодатели должны до 10 февраля проверить и подтвердить данные сотрудников через свои кабинеты на порталах.
Министерство до 2 марта передаст эти данные в Министерство обороны.
Решение об отсрочках призывные комиссии будут принимать с 1 апреля по 15 июля.
Критерии, которым должны соответствовать отправители заявок на отсрочку:
- возраст 18–30 лет, российское гражданство;
- работа в аккредитованной IТ-компании в течение 11 месяцев (не обязательно в первый год после окончания вуза).
Отсрочку предоставляли IT-специалистам при весенних и осенних призывах в 2022 и 2023 годах.
В октябре 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на юристов сообщил, что в России участились примеры призыва в армию сотрудников IТ-компаний, имеющих право на отсрочку. В ответ министерство рекомендовало обратиться в горячую линию, заверив, что вопрос решат «максимально оперативно».
В декабре 2023 года власти сообщили, что Минцифры прорабатывает расширение категорий IТ-специалистов с отсрочкой от призыва.
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