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Заявки на IТ-отсрочки от армии будут принимать с 22 января по 6 февраля

Минцифры: с 22 января начинается прием заявок на IТ-отсрочку от службы в армии
Фото: Ведомости / ТАСС
Фото: Ведомости / ТАСС

Сотрудники IТ-компаний должны подать заявки на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года с 22 января по 6 февраля, сообщило Минцифры.

Подавать заявки следует на портале «Госуслуг».

Работодатели должны до 10 февраля проверить и подтвердить данные сотрудников через свои кабинеты на порталах.

Министерство до 2 марта передаст эти данные в Министерство обороны.

Решение об отсрочках призывные комиссии будут принимать с 1 апреля по 15 июля.

Критерии, которым должны соответствовать отправители заявок на отсрочку:

  • возраст 18–30 лет, российское гражданство;
  • работа в аккредитованной IТ-компании в течение 11 месяцев (не обязательно в первый год после окончания вуза).
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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Отсрочку предоставляли IT-специалистам при весенних и осенних призывах в 2022 и 2023 годах.

В октябре 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на юристов сообщил, что в России участились примеры призыва в армию сотрудников IТ-компаний, имеющих право на отсрочку. В ответ министерство рекомендовало обратиться в горячую линию, заверив, что вопрос решат «максимально оперативно».

В декабре 2023 года власти сообщили, что Минцифры прорабатывает расширение категорий IТ-специалистов с отсрочкой от призыва.

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Минцифры отсрочка призыв
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