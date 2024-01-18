Эстония не продлила ВНЖ митрополиту Таллинскому Евгению

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Валерий Решетников) (Фото: Wikimedia Commons )

Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерию Решетникову), поскольку он представляет угрозу безопасности государства.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Срок действия ВНЖ Решетникова закончится меньше, чем через три недели, — 6 февраля 2024 года.

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару уточнил, что решение отказать в продлении вида на жительство связано с публичными выступлениями митрополита.

МВД «неоднократно проводило беседы» с митрополитом, объясняя, что «следует прекратить оправдывать военные действия России».

«Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, не соответствующую ценностям и не подходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства», — пояснили в ведомстве.

Решетников жил в Эстонии четыре года на основании срочного вида на жительство. Власти подчеркнули, что это решение никак не затрагивает Эстонскую православную церковь Московского патриархата и верующих.