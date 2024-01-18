Эстония не продлила ВНЖ митрополиту Таллинскому Евгению
Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерию Решетникову), поскольку он представляет угрозу безопасности государства.
Об этом сообщает ERR со ссылкой на департамент полиции и погранохраны. Срок действия ВНЖ Решетникова закончится меньше, чем через три недели, — 6 февраля 2024 года.
Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару уточнил, что решение отказать в продлении вида на жительство связано с публичными выступлениями митрополита.
МВД «неоднократно проводило беседы» с митрополитом, объясняя, что «следует прекратить оправдывать военные действия России».
«Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, не соответствующую ценностям и не подходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства», — пояснили в ведомстве.
Решетников жил в Эстонии четыре года на основании срочного вида на жительство. Власти подчеркнули, что это решение никак не затрагивает Эстонскую православную церковь Московского патриархата и верующих.
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