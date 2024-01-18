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Премьер Пакистана срочно прервал визит в Давос из-за обострения с Ираном

Премьер Пакистана Какар досрочно вернется из Давоса из-за обострения с Ираном
Глава пакистанского правительства прерывает визит в Давос и возвращается в Исламабад на фоне обострения отношений с Ираном. Две страны обменялись ударами, в обоих случаях целями стали базы белуджийских сепаратистов
Анваар-уль-Хак Какар
Анваар-уль-Хак Какар (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар вернется со Всемирного экономического форума в Давосе раньше срока на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает пакистанское издание The News International со ссылкой на источники.

МИД страны подтвердил информацию, передает AFP. «Он решил сократить свой визит в связи с продолжающимися событиями», — сказала официальный представитель ведомства Мумтаз Захра Балоч.

Какар должен был завершить визит 22 января. Премьер изначально намеревался вернуться в Пакистан вечером в среду, 17 января, но этому помешало расписание рейсов — политик прилетел в Швейцарию на коммерческом самолете, рассказал источник The News International.

Собеседник издания добавил, что в Давосе Какар встречался с главой МИДа Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, но он не дал никаких намеков на то, что Тегеран атакует пакистанскую территорию, потому Какар был удивлен нападением.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

16 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по Пакистану. По данным агентства Tasnim, целью стали штабы террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). Она базируется в Пакистане и поддерживает белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Пакистанское правительство категорически осудило действия Тегерана и сообщило, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. Страна отозвала своего посла из Ирана.

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18 января стало известно, что Исламабад нанес ответные удары «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан. В результате погибли семь человек, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.

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