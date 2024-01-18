Премьер Пакистана срочно прервал визит в Давос из-за обострения с Ираном

Глава пакистанского правительства прерывает визит в Давос и возвращается в Исламабад на фоне обострения отношений с Ираном. Две страны обменялись ударами, в обоих случаях целями стали базы белуджийских сепаратистов

Анваар-уль-Хак Какар (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар вернется со Всемирного экономического форума в Давосе раньше срока на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает пакистанское издание The News International со ссылкой на источники.

МИД страны подтвердил информацию, передает AFP. «Он решил сократить свой визит в связи с продолжающимися событиями», — сказала официальный представитель ведомства Мумтаз Захра Балоч.

Какар должен был завершить визит 22 января. Премьер изначально намеревался вернуться в Пакистан вечером в среду, 17 января, но этому помешало расписание рейсов — политик прилетел в Швейцарию на коммерческом самолете, рассказал источник The News International.

Собеседник издания добавил, что в Давосе Какар встречался с главой МИДа Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, но он не дал никаких намеков на то, что Тегеран атакует пакистанскую территорию, потому Какар был удивлен нападением.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по Пакистану. По данным агентства Tasnim, целью стали штабы террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). Она базируется в Пакистане и поддерживает белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Пакистанское правительство категорически осудило действия Тегерана и сообщило, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. Страна отозвала своего посла из Ирана.

18 января стало известно, что Исламабад нанес ответные удары «по укрытиям террористов» в провинции Систан и Белуджистан. В результате погибли семь человек, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.