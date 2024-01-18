Ученые нашли самую древнюю черную дыру возрастом более 13 млрд лет

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Ученые Кембриджского института в сотрудничестве с NASA обнаружили самую старую черную дыру, известную человечеству. Она образовалась через 400 млн лет после большого взрыва, более 13 млрд лет назад. Об этом сообщается на сайте Кембриджского университета.

Ученые полагают, что сверхмассивные черные дыры, обнаруженные в центрах галактик, подобных Млечному Пути, выросли до своих нынешних размеров за миллиарды лет. Но размер этой недавно открытой черной дыры предполагает, что они могут образовываться и другими способами: они могут «родиться большими» или могут поглощать материю со скоростью, в пять раз превышающей то, что считалось возможным, говорится в сообщении университета.

Как и все черные дыры, эта молодая черная дыра поглощает материал из своей галактики-хозяина, чтобы подпитывать свой рост. Тем не менее обнаружено, что эта древняя черная дыра поглощает материю гораздо энергичнее, чем другие молодые черные дыры. Галактика, которую поглощает эта черная дыра, называется GN-z11.

Черные дыры невозможно наблюдать непосредственно, но вместо этого они обнаруживаются по характерному свечению вращающегося аккреционного диска, который образуется вблизи краев черной дыры. Газ в аккреционном диске становится чрезвычайно горячим и начинает светиться и излучать энергию в ультрафиолетовом диапазоне. Это сильное свечение позволяет астрономам обнаруживать черные дыры.

В 2019 году астрофизикам впервые удалось получить первые изображения черной дыры. Она расположена в галактике M87 на расстоянии около 55 млн световых лет от Земли. Масса черной дыры в галактике М87 оценивается в 6,5 млрд масс Солнца, а ее диаметр — в 40 млрд км (больше, чем у Солнечной системы).