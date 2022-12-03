Как звучит черная дыра. Видео
Астрофизики из NASA смогли перевести в звук электромагнитные импульсы черной дыры в звездной системе V404 Лебедя. Как звучит черная дыра — в видео РБК
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).