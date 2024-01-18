В Давосе оценили восстановление Газы минимум в $15 млрд

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

На восстановление уничтоженных израильскими ударами домов в секторе Газа потребуется как минимум $15 млрд. Об этом заявил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил Reuters.

По его словам, с момента начала израильской военной операции в секторе Газа было повреждены или полностью разрушены около 350 тыс. домов. Из расчета, что 150 тыс. из них придется отстраивать заново по средней стоимости $100 тыс. за каждый, «это $15 млрд на жилье», — сказал он.

«И мы еще не говорим об инфраструктуре, мы не говорим о больницах, которые были повреждены, о коммуникациях», — добавил он.

После операции «Нерушимая сила», которую Израиль провел в 2014 году и которая продлилась около двух месяцев, Катар потратил на помощь Газе более $1 млрд, уточняет Reuters.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября боевики палестинского радикального движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля в рамках операции «Буря Аль-Аксы». В ответ на рейд Израиль начал в Газе операцию «Железные мечи», цель которой — уничтожение ХАМАС и демилитаризация палестинского эксклава.

15 января израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ завершил интенсивную фазу боевых действий в северной части сектора и планирует вскоре сделать то же самое на юге Газы.