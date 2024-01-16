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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Из сектора Газа выпустили 50 ракет по югу Израиля

Из сектора Газа выпустили 50 ракет по югу Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Из сектора Газа выпустили 50 ракет по югу Израиля
Video

По городу Нетивот, расположенному в южной части Израиля, были выпущено более 50 ракет из сектора Газа, сообщают The Times of Israel и Al Jazeera со ссылкой на местные власти.

Система ПВО «Железный купол», как отмечает Al Jazeera, перехватила около 20 ракет. Сообщений о пострадавших нет.

Атака на Нетивот, по оценке The Times of Israel, стала крупнейшим ракетным обстрелом из Газы за последние несколько недель.

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Фото:Tyrone Siu / Reuters

Власти Израиля с 7 октября 2023 года неоднократно заявляли, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников.

Нетаньяху называл это «священной миссией». 15 января 2024 года израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что на севере сектора Газа завершилась интенсивная фаза боев, вскоре это же произойдет и на юге эксклава, в окрестностях города Хан-Юнис.

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Теги
Израиль сектор Газа ракетный обстрел
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