В Эквадоре убили прокурора, расследовавшего захват телестудии

Эквадорского прокурора, который расследовал нападение вооруженных людей на студию телеканала TC Televisión, убили в городе Гуаякиль, сообщила газета El Universo.

Злоумышленники расстреляли его в автомобиле, выпустив не менее 20 пуль. Они преследовали его от здания прокуратуры. 16 января — за день до убийства — Суарес рассказал в интервью, что у него не было защиты со стороны полиции, несмотря на то что он вел дело 13 человек, арестованных после налета на телестудию.

Информацию об убийстве Суареса подтвердила в соцсети X генеральный прокурор Эквадора Диана Салазар. «Нам должно быть ясно, что это ужасное событие многое говорит о работе, которую органы правосудия проводят в Эквадоре. Мы призываем правоохранительные органы гарантировать безопасность каждого из нас», — заявила она, выразив соболезнования семье погибшего.

Прокуратура страны начала расследование произошедшего.

8 января в Эквадоре начались беспорядки после того как из тюрем бежали главари наиболее крупных преступных группировок страны. Президент Даниэль Нобоа объявил, что вводит на следующие 60 дней режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта, поручив военным и полиции ликвидировать мятежников. 9 января вооруженные бандиты в масках захватили студию телеканала TC Televisión, вещавшего из Гуаякиля, и взяли в заложники ведущих.