 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Эквадоре убили прокурора, расследовавшего захват телестудии

В Эквадоре застрелили прокурора, расследовавшего захват телестудии

Эквадорского прокурора, который расследовал нападение вооруженных людей на студию телеканала TC Televisión, убили в городе Гуаякиль, сообщила газета El Universo.

Злоумышленники расстреляли его в автомобиле, выпустив не менее 20 пуль. Они преследовали его от здания прокуратуры. 16 января — за день до убийства — Суарес рассказал в интервью, что у него не было защиты со стороны полиции, несмотря на то что он вел дело 13 человек, арестованных после налета на телестудию.

Информацию об убийстве Суареса подтвердила в соцсети X генеральный прокурор Эквадора Диана Салазар. «Нам должно быть ясно, что это ужасное событие многое говорит о работе, которую органы правосудия проводят в Эквадоре. Мы призываем правоохранительные органы гарантировать безопасность каждого из нас», — заявила она, выразив соболезнования семье погибшего.

В Эквадоре освободили находившихся в заложниках сотрудников тюрем
Политика

Прокуратура страны начала расследование произошедшего.

8 января в Эквадоре начались беспорядки после того как из тюрем бежали главари наиболее крупных преступных группировок страны. Президент Даниэль Нобоа объявил, что вводит на следующие 60 дней режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта, поручив военным и полиции ликвидировать мятежников. 9 января вооруженные бандиты в масках захватили студию телеканала TC Televisión, вещавшего из Гуаякиля, и взяли в заложники ведущих.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Теги
Эквадор прокуроры убийство
Материалы по теме
В Эквадоре освободили находившихся в заложниках сотрудников тюрем
Политика
Очевидцы из России рассказали о ситуации в Эквадоре
Общество
Чего добиваются поднявшие мятеж в Эквадоре наркоторговцы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Глава «Спартака» Малышев — РБК: «Мы не должны занимать пятое место» Спорт, 08:27
В Эквадоре убили прокурора, расследовавшего захват телестудии Политика, 08:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана Политика, 07:32
Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском Политика, 07:28
Палата общин Британии приняла закон о высылке нелегалов в Руанду Политика, 07:16
Эксперты назвали «цену» преждевременной смертности от болезней в России Экономика, 07:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Новый восход. Почему эксперты ждут бурного роста экономики Японии Pro, 07:00
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 06:56
«Второй человек» в Meta после Цукерберга решила покинуть компанию Бизнес, 06:54
Власти сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке Политика, 06:37
Сенатор США Шумер оценил шансы на достижение соглашения о помощи Украине Политика, 06:33
В России начали разрабатывать бюджетный аналог дрона-камикадзе «Герань» Технологии и медиа, 05:54
Россия решила денонсировать соглашение с Британией о рыболовстве Политика, 05:35