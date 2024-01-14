В Эквадоре освободили находившихся в заложниках сотрудников тюрем

Власти Эквадора освободили сотрудников тюрем, которые были захвачены в заложники членами преступных группировок, сообщила служба исполнения наказаний страны в X (Twitter).

«В ходе совместной операции службе [исполнения наказаний] <...> и национальной полиции успешно удалось освободить всех сотрудников службы безопасности и надзора за тюрьмами, а также административных служащих, которые удерживались в центрах лишения свободы», — говорится в заявлении.

13 января служба исполнения наказаний сообщила о смерти сотрудника пенитенциарного надзора и освобождении 41 госслужащего, которых удерживали мятежники. Тогда в ведомстве уточнили, что судьба еще 136 работников, в том числе административных служащих, остающихся в тюрьмах, неизвестна.

7 января лидер преступной организации «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито сбежал из заключения. Одновременно с этим в нескольких тюрьмах Эквадора вспыхнули бунты.

Спустя два дня, 9 января, в Гуаякиле, самом населенном городе страны, вооруженные люди ворвались в студию гостелеканала TC Televisión и захватили в заложники журналистов. Спустя несколько часов полиция освободила заложников и арестовала 13 человек. В Гуаякиле также были попытки захвата пяти городских больниц.

В тот же день из тюрьмы «Чимборасо» в городе Риобамба бежал лидер второй крупнейшей группировки страны «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико.

Президент Даниэль Нобоа объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта на 60 дней. Военным поручили нейтрализовать членов преступных группировок, которых глава государства объявил террористическими организациями. От переговоров с ними он отказался.