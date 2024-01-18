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Политика ,  
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Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год

Россия не заплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год, следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что не платить взнос предложило Министерство иностранных дел России, это согласовал российский Минфин. Правительство поручило МИДу проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии о принятом решении.

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) — одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Она учреждена в 1947 году целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей внутри региона ЕЭК, а также между этим регионом и остальным миром. В комиссию входят 56 государств.

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Фото:Сергей Долженко / EPA / ТАСС

18 января 2023 года российское правительство поддержало предложение Министерства иностранных дел не платить взнос в ЕЭК за 2022 год. В МИД ранее говорили, что с 2008 года Россия делала добровольный взнос на проектную деятельность комиссии в размере $1,2 млн.

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ЕЭК ООН взносы правительство России
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