Кабмин поддержал предложение не платить взнос в одну из комиссий ООН

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Правительство поддерживает предложение МИД России не осуществлять выплату в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за прошлый год, следует из распоряжения премьера Михаила Мишустина на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — сообщается в документе.

Мишустин дал поручение МИДу проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии о принятом решении.

Европейская экономическая комиссия является одной из пяти региональных комиссий ООН. Она была учреждена в 1947 году «с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром». Россия входит в комиссию с момента ее основания. Помимо России в нее входят еще 56 стран.

Как отмечается на сайте МИДа, Россия с 2008 года делала добровольный взнос на проектную деятельность ЕЭК в размере $1,2 млн. В ведомстве указывали, что это позволяло ей «активнее задействовать потенциал ЕЭК в продвижении российской внешнеполитической линии в многосторонней дипломатии по линии ООН».

В период холодной войны ЕЭК поддерживала диалог между странами Востока и Запада. Сейчас комиссия помогает охранять окружающую среду, упрощает процедуры торговли. ЕЭК также способствует интеграции стран — членов комиссии в мировую экономику.