 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава МИД Украины рассказал о «клубе борща» в Совете Европы

Кулеба рассказал об организации «клуба борща» во время работы постпредом в СЕ
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Во время работы представителем Украины в Совете Европы у главы МИДа страны Дмитрия Кулебы был свой «клуб борща», сообщил он в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

«Варится борщ у меня на квартире, в резиденции посла. Приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало: работало безотказно для решения любых вопросов. Все любят поесть и выпить в тех или иных объемах», — рассказал он (цитата по УНИАН).

Кулеба заявил, что Киев может «прыгать и танцевать» для вступления в ЕС
Политика
Дмитрий Кулеба

Кулеба был постпредом Украины при Совете Европы с 2016 по 2019 год.

После Кулебу назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2020 году он стал министром иностранных дел.

В июле 2022 года ЮНЕСКО внесла процесс приготовления борща в список нематериального культурного наследия Украины.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Много розеток и мониторы в спинках: что будет у самолетов Ту-214 внутри

3 версии пожара на складе Wildberries. Среди них – поджог

Острый дефицит кадров возник в еще одной сфере. Подробности

Что читали россияне в 2023 году. Книги, темы и авторы
Теги
Дмитрий Кулеба Совет Европы борщ
Материалы по теме
Кулеба заявил об отсутствии плана Б на случай отказа ЕС дать €50 млрд
Политика
Кулеба фразой «не кипишуйте» ответил на слова Госдепа о сокращении помощи
Политика
Кулеба заявил об отсутствии плана «Б» на случай сокращения помощи Запада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 17:37
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА Спорт, 23:56
Белый дом «подожгли» по телефону Общество, 23:42
Росавиация посоветовала перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах Бизнес, 23:21
Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на американское судно Политика, 23:08
Гвардиола стал лучшим тренером года по версии ФИФА Спорт, 22:44
Швейцария проведет мирную конференцию по Украине Политика, 22:43
Глава МИД Украины рассказал о «клубе борща» в Совете Европы Общество, 22:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 22:38
Минобразования Украины сообщило о планах сократить число вузов Общество, 22:24
РЖД раскрыли объем перевозок экспорта через российские порты за 2023 год Отрасли, 22:20
Дочь Рубинштейна назвала дату и место прощания с поэтом Общество, 22:06
Израиль завершил интенсивный этап войны на севере сектора Газа Политика, 22:04
Российского голкипера включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 21:56
Главу Пентагона выписали из больницы Политика, 21:48