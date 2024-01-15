Глава МИД Украины рассказал о «клубе борща» в Совете Европы

Кулеба рассказал об организации «клуба борща» во время работы постпредом в СЕ

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Во время работы представителем Украины в Совете Европы у главы МИДа страны Дмитрия Кулебы был свой «клуб борща», сообщил он в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

«Варится борщ у меня на квартире, в резиденции посла. Приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало: работало безотказно для решения любых вопросов. Все любят поесть и выпить в тех или иных объемах», — рассказал он (цитата по УНИАН).

Кулеба был постпредом Украины при Совете Европы с 2016 по 2019 год.

После Кулебу назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2020 году он стал министром иностранных дел.

В июле 2022 года ЮНЕСКО внесла процесс приготовления борща в список нематериального культурного наследия Украины.