Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов ВПК для победы Украины над Россией

Зеленский назвал недостаточными ресурсы всего мира для борьбы с Россией

Во всем мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины, чтобы выдержать военное противостояние с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Давосе.

«В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией», — сказал Зеленский.

В качестве примера он привел производство 155-мм снарядов. По словам украинского президента, ВПК всего мира не может произвести нужное для Украины количество таких боеприпасов.

В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский призвал западные страны не «экспериментировать», затягивая оказание помощи Украине. Он подчеркнул, что военные поставки важны для безопасности не только украинских, но и европейских граждан. По его словам, если Украина проиграет, настанет «большой кризис для всей Европы».

Украинский президент ранее предупреждал, что ВСУ начнут отступать без западной поддержки. Киев не составлял резервный план на случай прекращения помощи и рассчитывает на продолжение поставок, говорили в украинском МИДе.

Российская сторона выступает против военной поддержки Украины со стороны Запада. В Кремле неоднократно заявляли, что это лишь затянет конфликт и не повлияет на достижение Москвой поставленных целей.