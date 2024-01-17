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Военная операция на Украине ,  
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На журналистку Баронову составили протокол о дискредитации армии

На журналистку Марию Баронову составили протокол о дискредитации армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Баронова
Мария Баронова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

На журналистку Марию Баронову завели административное дело по статье о дискредитации российской армии, следует из данных в картотеке московских судов.

Дело заведено по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России). По этой статье гражданам грозит штраф до 50 тыс. руб. Протокол составили в отделе полиции «Китай-город», он будет рассматриваться в Тверском районном суде Москвы.

Также на Баронову составили протокол по статье о нарушении порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП, штраф до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов), указано в картотеке.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Сама журналистка заявила, что точно не знает, по какому поводу на нее завели дело, но предположила, что оно может быть связано с ее фотографией, сделанной 30 ноября. «Планирую заверить судью в том, что армию дискредитировать никак не планировала и не планирую. И пообещать, что больше во время СВО ходить с пикетами по Красной площади не буду», — написала она.

30 ноября Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. В тот же день Баронова сделала фото у Кремля, в руках у нее был телефон с изображением радужного флага и сумка с антивоенной надписью.

Мария Баронова — журналистка и активистка. После выборов в Госдуму в 2011 году она участвовала в протестах в Москве, в 2012 году стала фигуранткой «болотного дела», позже была амнистирована. Баронова была помощницей бывшего депутата Ильи Пономарева (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), когда он работал в Госдуме. Баронова участвовала в деятельности «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена), но в 2017 году ушла оттуда. С 2019 года работала в RT, уволилась с телеканала в марте 2022 года.

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Теги
Мария Баронова журналистка дискредитация армии административное дело
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