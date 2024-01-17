Румынские фермеры начали пропускать украинские фуры через границу

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Фермеры в Румынии согласились разблокировать проезд грузовиков через пункт пропуска «Сирет» на границе с Украиной (с украинской стороны — КПП «Порубное» в Черновицкой области), сообщают местная радиостанция Europa FM и издание InfoBotosani.

Очередь у пункта пропуска «Сирет-Порубное» с румынской стороны растянулась на 10 км, протестующие перекрывают КПП уже несколько дней подряд.

16 января водители фур пригрозили заблокировать дорогу у КПП, если им не разрешат пересечь границу, чтобы вернуться домой. После переговоров румынские фермеры решили начать пропускать грузовики — каждый час через пункт пропуска будут проезжать примерно по десять машин в сопровождении полицейской машины.

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В первый раз румынские фермеры заблокировали погранпереход «Сирет» для грузовиков вечером 13 января.

На следующий день КПП вновь был перекрыт. Румыны выступают против ввоза зерна с Украины, а также выражают недовольство из-за задержек с выплатами субсидий от властей, отмечает Libertatea. Одно из требований фермеров — применение к украинским перевозчикам тех же мер контроля, что и к румынским.