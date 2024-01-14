Румынские фермеры снова заблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры возобновили акцию протеста на границе с Украиной, снова заблокировав КПП, сообщила украинская госпогранслужба в телеграм-канале.

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«Около 14:00 (15:00 мск. — РБК) от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска «Сирет», который находится напротив украинского пункта пропуска «Порубное», — говорится в сообщении.

В первый раз румынские фермеры заблокировали погранпереход «Сирет» для грузовиков вечером 13 января. По состоянию на 18:20 в электронной очереди на выезд с Украины было зарегистрировано 825 грузовых автомобилей. В 22:55 украинская пограничная служба сообщила, что блокировка прекращена, а движение всех машин возобновляется.

Румынское издание Libertatea отмечает, что одно из требований фермеров — применение к украинским перевозчикам тех же мер контроля, что и к румынским.

Румынские фермеры не единственные, кто блокирует КПП на границе с Украиной. С 6 ноября польские дальнобойщики поэтапно заблокировали четыре ключевых погранперехода, требуя восстановить ограничения на работу украинских перевозчиков, которые действовали до начала российской военной операции. Без этих ограничений украинские дальнобойщики могут перевозить грузы существенно дешевле.