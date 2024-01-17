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С застрявших на трассе М-12 водителей не возьмут плату за проезд

«Автодор» отменит плату за проезд для застрявших на трассе М-12 водителей

С застрявших на трассе М-12 водителей не возьмут плату за проезд
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Водителям, которые застряли на участке трассы М-12 «Восток» из-за сильного снегопада, не нужно будет оплачивать проезд, сообщила пресс-служба «Автодора» в телеграм-канале.

Утром 17 января компания объявила о временном перекрытии движения по М-12 на участке 684–836 км — от Канаша (Чувашия) до Шали (Татарстан). Около 13:30 мск заторы на данном участке трассы были ликвидированы.

«Оплата за временно перекрытые участки М-12 пользователям, попавшим в указанные ограничения, составит 0 руб.», — заявили в компании.

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Также в «Автодоре» сообщили о сильных снегопадах на всем протяжении трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина» и ЦКАД, на М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, на М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях и на М-12 «Восток» в Московской и Владимирской областях.

Водителям рекомендовали перенести дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты.

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Теги
М-12 Автодор перекрытие движения плата за проезд
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